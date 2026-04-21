SK Rapid: Zukunft von Abwehr-Talent geklärt

Der SK Rapid und Jakob Brunnhofer verlängern bis Sommer 2028. Das verkünden die Hütteldorfer am Dienstag offiziell.

Der 19-jährige Innenverteidiger, der im Sommer 2020 aus der Sturm-Jugend nach Wien gewechselt war, gehört in der laufenden Saison zum Stammpersonal von Rapid II.

"Verein bedeutet mir sehr viel"

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt: "Jakob ist ein junger, sehr verlässlicher Verteidiger, der sich bereits letzte Saison zu einem echten Führungsspieler bei Rapid II entwickelt hat. Trotz seines Alters übernimmt er Verantwortung und überzeugt vor allem durch seine Ruhe am Ball sowie seine Zweikampfstärke. Umso mehr freut es mich, dass er seinen Weg weiterhin bei uns fortsetzt und wir auch in Zukunft auf seine Qualitäten bauen können."

Jakob Brunnhofer gibt sich ebenfalls glücklich: "Ich bin sehr stolz und dankbar, meinen Vertrag bei Rapid verlängert zu haben. Der Verein bedeutet mir sehr viel und ich möchte meinen Weg hier weitergehen, mich täglich verbessern und meine Leistungen konstant auf den Platz bringen. Mein Ziel ist es, weiterhin Verantwortung zu übernehmen und meinen Teil zum sportlichen Erfolg beizutragen."

Der Steirer machte in der laufenden Saison 23 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga. In Österreichs U-Nationalteams kam Brunnhofer bislang auf zwölf Einsätze. Auf sein Debüt bei den Profis wartet er indes noch.