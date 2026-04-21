FAC und SW Bregenz: Lizenz-Entscheidung gefallen!

Der FAC und Schwarz-Weiß Bregenz erhalten die Lizenz für die ADMIRAL Bundesliga in zweiter Instanz.

Das verkündet die Österreichische Fußball-Bundesliga am Dienstag offiziell.

Damit steht einem möglichen Aufstieg der Floridsdorfer oder der Vorarlberger zumindest theoretisch nichts mehr im Wege.

FAC und Bregenz dürfen aufsteigen

Dem FAC war die Lizenz in erster Instanz aufgrund eines nicht erfüllten Kriteriums im Bereich "Personell-Adminstrativ" verweigert worden.

Der nunmehrige Ex-Cheftrainer Sinan Bytyqi ist nicht Absolvent des UEFA-Pro-Lizenz-Kurses, weshalb der 31-Jährige nun zum Co-Trainer umfunktioniert wurde. Neuer Cheftrainer ist Patrick Schuch.

Auch SW Bregenz erhält die Lizenz in zweiter Instanz. Wie die Bundesliga in ihrer Pressemitteilung schreibt, konnte der Klub die Erfüllung der infrastrukturellen Erfordernisse rechtzeitig nachweisen.

Oberwart legte keinen Protest ein

Zuvor hatte in beiden Fällen bereits der Senat 5 die Lizenz-Erteilung bestätigt.

Der SV Oberwart hat indes keinen Protest gegen die nicht erteilte Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga eingelegt.

Mit der von der ÖFBL ausgestellten Lizenz geht auch die Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga einher. Das Lizenz- und Zulassungsverfahren für die Saison 2026/27 ist nun abgeschlossen.