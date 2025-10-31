NEWS

RLO: Oberwart fertigt den Sportclub ab

Die Dornbacher haben gegen die Burgenländer nichts zu melden und kommen nicht aus der Krise.

RLO: Oberwart fertigt den Sportclub ab Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 14. Spieltag der Regionalliga Ost bezieht der Wiener Sportclub eine 0:4-Niederlage beim SV Oberwart.

Damit warten die Dornbacher seit drei Spielen auf einen Sieg, kassieren die sechste Niederlage im 13. Spiel. Mit dem Sieg bleibt Oberwart an der Ligaspitze dran und ist vorerst Dritter.

Das gilt auch für den FCM Traiskirchen, der Aufsteiger SV Donau mit 4:2 bezwingt und Zweiter ist. Donau ist Fünfter.

Der Kremser SC gewinnt bei TWL Elektra knapp mit 1:0 und ist damit bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Das bedeutet aktuell Rang sieben, TWL bleibt weiter Schlusslicht.

Marchfeld bezwingt Toni Polsters Wiener Viktoria mit 2:0, Neusiedl feiert im Keller-Duell gegen den FavAC einen wichtigen 1:0-Erfolg. Horn und Parndorf trennen sich mit 1:1.

RLM: LASK Amateure siegen deutlich

In der Regionalliga Mitte bleiben die LASK Amateure dank eines überzeugenden 5:0-Erfolgs über St. Anna an Spitzenreiter Voitsberg dran.

Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz bezwingt Reibach mit 2:1, Ried II besiegt Gleisdorf mit 3:2, Velden und der Deutschlandsberger SC trennen sich 2:2, Oedt besiegt Weiz mit 4:0 und Gurten holt einen 2:0-Erfolg über Wallern.

Mehr zum Thema

RLW: Lauterach setzt Lebenszeichen, Schwaz und Kitzbühel souverän

RLW: Lauterach setzt Lebenszeichen, Schwaz und Kitzbühel souverän

Regionalligen
Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

International
Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga LIVE: FC Augsburg - Borussia Dortmund

Deutsche Bundesliga
2. Liga im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Austria Salzburg

2. Liga im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Austria Salzburg

2. Liga
2
Mbappe erhält Goldenen Schuh - "Bedeutet mir viel"

Mbappe erhält Goldenen Schuh - "Bedeutet mir viel"

International
1
Klare Angelegenheit! Rapid II macht mit Stripfing kurzen Prozess

Klare Angelegenheit! Rapid II macht mit Stripfing kurzen Prozess

2. Liga
14
Traditionsbruch in England: Nur ein Spiel am "Boxing Day"

Traditionsbruch in England: Nur ein Spiel am "Boxing Day"

Premier League
Kommentare

Kommentare

Regionalliga Ost Regionalliga Mitte Fußball Regionalliga SV Oberwart Wiener Sportclub