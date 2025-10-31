RLO: Oberwart fertigt den Sportclub ab

Am 14. Spieltag der Regionalliga Ost bezieht der Wiener Sportclub eine 0:4-Niederlage beim SV Oberwart.

Damit warten die Dornbacher seit drei Spielen auf einen Sieg, kassieren die sechste Niederlage im 13. Spiel. Mit dem Sieg bleibt Oberwart an der Ligaspitze dran und ist vorerst Dritter.

Das gilt auch für den FCM Traiskirchen, der Aufsteiger SV Donau mit 4:2 bezwingt und Zweiter ist. Donau ist Fünfter.

Der Kremser SC gewinnt bei TWL Elektra knapp mit 1:0 und ist damit bereits seit vier Spielen ungeschlagen. Das bedeutet aktuell Rang sieben, TWL bleibt weiter Schlusslicht.

Marchfeld bezwingt Toni Polsters Wiener Viktoria mit 2:0, Neusiedl feiert im Keller-Duell gegen den FavAC einen wichtigen 1:0-Erfolg. Horn und Parndorf trennen sich mit 1:1.

RLM: LASK Amateure siegen deutlich

In der Regionalliga Mitte bleiben die LASK Amateure dank eines überzeugenden 5:0-Erfolgs über St. Anna an Spitzenreiter Voitsberg dran.

Zweitliga-Absteiger SV Lafnitz bezwingt Reibach mit 2:1, Ried II besiegt Gleisdorf mit 3:2, Velden und der Deutschlandsberger SC trennen sich 2:2, Oedt besiegt Weiz mit 4:0 und Gurten holt einen 2:0-Erfolg über Wallern.