Kein Sieger im Duell der Schalke-Verfolger

Kein Sieger im Topspiel der elften Runde in der zweiten deutschen Bundesliga!

Der SV Elversberg, mit ÖFB-Legionär Nicolas Kristof im Tor, und Hannover 96 trennen sich im Duell Dritter gegen Vierter in einer unterhaltsamen Partie mit 2:2.

Hannover kommt zweimal zurück

Die Partie startet ausgeglichen, ohne große Vorteile für eine der beiden Mannschaften. In Minute 22 gehen die Hausherren dank Petkov in Führung. Hannover findet aber kurz vor der Pause die passende Antwort und gleicht durch ein Eigentor von Joncour aus (42.).

Auch im zweiten Spielabschnitt geht Elversberg in Führung, Conte trifft nach einem zuvor verschossenen Elfmeter von Petkov (80.), ehe Ghita spät den erneuten Ausgleich für die 96er erzielt (85.).

Durch das 2:2-Remis springt Elversberg vorübergehend auf Rang zwei, einen Punkt hinter Leader Schalke 04. Hannover liegt auf Rang vier.

Münster mit Heimsieg

Im Parallelspiel feiert Preußen Münster zuhause gegen Holstein Kiel einen 2:1-Heimerfolg. Stefan Schwab sitzt über die volle Distanz auf der Bank.

Kapralik schießt die Gäste früh in Führung (18.), ehe Meier vom Punkt (60.) und Bouchama (77.) die Partie zu Gunsten der Hausherren drehen.