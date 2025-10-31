Der SV Stripfing steht wohl endgültig vor dem Ruin.

Nachdem die Spieler des Zweitligisten bereits Mitte Oktober in einem offenen Brief ausstehende Gehälter einforderten, gehen bei den Marchfeldern nun offenbar endgültig die Lichter aus.

Laut einem Bericht der "Krone" soll sich der Vorstand am Donnerstagabend im Beisein eines Anwalts dazu entschlossen haben, einen Konkursantrag zu stellen.

Zukunft von Spielern unklar

Weil die Platzmiete bereits bezahlt wurde, soll am Freitagabend am FAC-Platz im Ligaduell mit Rapid II noch einmal der Ball rollen (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>). Das Cup-Achtelfinalduell mit dem LASK sei laut Insidern bereits am seidenen Faden gehangen, weil die Pacht für den Platz in Wiener Neustadt "auf den letzten Drücker" überwiesen worden sein soll.

Die Sportabteilung der Gelb-Blauen soll erst am heutigen Freitag informiert werden - wie es für sie weiter geht, steht in den Sternen. Sollte sich der Klub auflösen, würden sämtliche Spielerverträge ungültig werden.

Stripfings Aus kündigte sich an: Das Ende des Kooperationsvertrags mit Austria Wien sowie die Insolvenz von Hauptsponsor Erich Kirisits führten das Ende herbei.