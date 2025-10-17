SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU
Heute 20:30 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Strean: SKN St. Pölten - Austria Lustenau

Die Lustenauer gastieren zum Schlager der zehnten Runde der ADMIRAL 2. Liga beim SKN St. Pölten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1.at
Der SKN St. Pölten trifft in Runde zehn der ADMIRAL 2. Liga im Kracher des Spieltags auf Austria Lustenau (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Niederösterreicher schweben weiter auf Wolke sieben und führen mit 25 Punkten souverän die Tabelle an. Der Tabellenzweite Admira hat schon acht Zähler Rückstand.

Am vergangenen Spieltag siegten die Wölfe bei Austria Klagenfurt mit 2:1. Dies war sogleich der achte volle Erfolg in dieser Saison.

Die Vorarlberger spielen im neuen Stadion eine ähnlich gute Saison und halten bei derzeit 16 Zählern. Zuletzt siegten die Lustenauer 3:2 daheim gegen die Young Violets.

Mit einem Sieg könnten es die Vorarlberger oben wieder richtig spannend machen.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Fußball 2. Liga SKN St. Pölten SC Austria Lustenau