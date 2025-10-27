Trotz BL-Konkurrenz: Youngster spielt bei Austria Salzburg vor

Mit 14 Punkten aus den ersten elf Zweitliga-Partien befindet sich Austria Salzburg im gesicherten Mittelfeld. Der Aufsteiger ist auf bestem Weg, die Klasse zu halten. Davon ist auch Sportdirektor Roland Kirchler überzeugt: "Die Qualität, um die Liga zu halten, haben wir auf jeden Fall. Die Mannschaft entwickelt sich gut."

Der 55-jährige Tiroler möchte im Winter den nächsten Entwicklungsschritt einleiten. "Wir wollen die Qualität im Kader weiter heben", betont der Sportdirektor der Violetten gegenüber der "SN".

Interesse an Top-Torschützen der Salzburger Liga

Mit Nico Lukasser-Weitlaner könnte ein vielversprechendes Stürmertalent im Winter bei Austria Salzburg andocken. Der 19-jährige Top-Torjäger vom TSU Bramberg wird in der Länderspielpause im November beim Zweitligisten mittrainieren. Mit 18 Toren führt er die Torschützenliste in der Salzburger Liga an.

Auch die SV Ried soll sich um den Youngster bemüht haben, die Einladung der Oberösterreicher zu einem Probetraining lehnte der junge Tiroler aber ab.