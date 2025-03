Der FAC Wien feiert im ADMIRAL Topspiel der 19. Runde der 2. Liga den ersten Heimsieg seit knapp fünf Monaten. Gegen den First Vienna FC siegt man dank eines späten Treffers in der Nachspielzeit mit 2:1.

FAC-Keeper Odehnal verhindert im Wiener Derby zunächst den frühen Rückstand, kann im Eins-gegen-Eins mit Zimmermann klären.

Wenig später dann der Treffer auf der anderen Seite: Bubalovic behält nach einer Ecke den Überblick, trifft den Ball im Getümmel ideal und bringt ihn im Tor unter - 1:0 für den FAC (14.).

Die Führung hält jedoch nur eine gute Viertelstunde: Luxbacher setzt auf der rechten Flanke zum Antritt an, zieht nach innen und bedient Edelhofer mit einem perfekten Stanglpass. Dieser muss nur mehr einschieben - 1:1 (29.).

Joker Gabbichler sticht

Die Vienna ist nach einem gut angetragenen Freistoß von Omerovic im ersten Durchgang noch einmal knapp am Treffer dran, der Ball geht jedoch knapp drüber.

Im zweiten Abschnitt ist dann der FAC gefährlicher. Zunächst setzt Wallqvist den Ball knapp am Kasten vorbei, dann umkurvt Flavio Vienna-Schlussmann Unger und bringt das Spielgerät Richtung Tor, wo jedoch Omerovic auf der Linie steht und den Ball per Kopf klärt.

Kurz darauf kommt es wieder zu einem Durcheinander im Vienna-Sechzehner, die FAC-Spieler wollen ein Handspiel gesehen haben, die Pfeife des Schiedsrichters bleibt jedoch stumm.

Als alles nach einem Unentschieden aussieht, kommt es in der letzten Minute der Nachspielzeit nochmal zu einem Konter: Strunz setzt den Ball zunächst an die Latte, Gabbichler setzt den Abstauber jedoch spektakulär per Seitfallzieher in die Maschen - 2:1 (90.+4).

Der FAC bleibt trotz des ersten Siegs des Jahres auf Rang 13 der Tabelle. Die Vienna ist Dritter. Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

