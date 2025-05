Zweitligist Amstetten verabschiedet talentiertes Trio

Personelle Neuigkeiten bei Zweitligist SKU Amstetten!

Wie die Mostviertler am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, lässt man die Leihverträge mit gleich drei Akteuren zu Saisonende auslaufen und setzt damit weitere Schritte in der Kaderplanung für die kommende Saison.

So kehren Yannick Oberleitner, Tobias Gruber und Gabriel Zirngast zu ihren Stammvereinen in der ADMIRAL Bundesliga mit wertvoller Erfahrung aus LigaZwa zurück.

Wichtige Faktoren in Amstetten

Oberleitner, vom GAK ausgeliehen, verpasste als defensiver Dauerbrenner keine einzige Minute der abgelaufenen Spielzeit und erzielte in 30 Spielen fünf Treffer.

Aber auch Gruber (WAC) und Zirngast (LASK) erwiesen sich als wichtige Faktoren im Spiel der Amstettner.

Ersterer mauserte sich zum drittbesten Assistgeber des SKU und stand als Kooperationsspieler zudem einige Male im Dienste seines Stammvereins - unter anderem schien Gruber im Spieltagskader der "Wölfe" im Cup-Finale gegen Hartberg auf.