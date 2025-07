Zweitligist Admira holt Offensiv-Hünen aus der Bundesliga

Nächster Neuzugang bei Zweitligist Admira Wacker!

Wie die Südstädter am Dienstag bekanntgeben, wechselt Stürmer Alexander Schmidt nach Maria Enzersdorf und verstärkt die Offensive der Niederösterreicher.

Der 27-Jährige verbrachte die vergangene Saison beim FC Blau-Weiß Linz in der ADMIRAL Bundesliga und steuerte in bewerbsübergreifend 30 Partien zwei Treffer und einen Assist bei. Anfang Juli lief der Vertrag des Stürmers in Linz aus - Schmidt kommt daher ablösefrei zu Admira.

Zuvor war der großgewachsene Wiener unter anderem bei der Wiener Austria, dem LASK, sowie dem SKN St. Pölten engagiert und verfügt so über einiges an Erfahrung im Oberhaus.

Schmidt für Admira bestmögliche Ergänzung

Für den FC Liefering bestritt der in der Red Bull Akademie ausgebildete Schmidt zudem 36 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga und kehrt nun in diese zurück.

"Unsere Überzeugung ist sehr groß, dass Alex bei uns nachhaltig seine Offensivqualitäten in Zählbares wird umsetzen können. Sein Potential ist unbestritten, er soll bei uns die Möglichkeiten erhalten, für sich und für die Admira dieses rasch auf den Platz zu bringen. Zudem soll er unser bestehendes Stürmerteam bestmöglich ergänzen und unterstützen. Wir sind auf dieser Position nunmehr sehr facettenreich und auch von der Altersstruktur her optimal aufgestellt!", freut sich Sportdirektor Ralf Muhr.

Auch Schmidt freut sich über seine neue Herausforderung in LigaZwa: "Die Admira ist ein cooler Verein mit viel Tradition und einer klaren Vision. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Das Ziel, bald wieder in der Bundesliga zu spielen, ist absolut realistisch – und ich will meinen Beitrag dazu leisten."

