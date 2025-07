Der SV Stripfing verpflichtet gleich zwei neue Innenverteidiger.

Noah Steiner und Luka Koblar wechseln ablösefrei zum 13. der abgelaufenen LigaZwa-Saison.

Der 26-jährige Steiner kommt von der Vienna, sammelte in Wien-Döbling in fünfeinhalb Jahren 78 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. Zuvor absolvierte er fünf Partien für den SKN St. Pölten in der Bundesliga.

Für den Slowenen Koblar (25) ist es das erste Engagement in Österreich. Zuletzt lief der Linksfuß in der vierten italienischen Liga auf. In der Prva Liga kam er für Heimatklub Maribor und Kidricevo 55 Spielen.

"Sobald ich ankam, fühlte ich mich wie zu Hause"

"Ich bin sehr froh, dass ich einen Vertrag beim SV Stripfing unterschrieben habe. Sobald ich ankam, fühlte ich mich wie zu Hause. Die Jungs und der Staff haben mich sehr gut aufgenommen und ich hoffe, dass wir zusammen mit dem Team gute Ergebnisse erzielen werden", wird Koblar in der Presse-Mitteilung zitiert.

Bei Steiner war die größere Aussicht auf Spielpraxis mitentscheidend: "Für mich war es wichtig, in den Gesprächen eine Wertschätzung zu spüren und letztendlich auch wieder mehr Spiele zu machen. Das haben die guten Gespräche mit Alex Grünwald gezeigt und dementsprechend bin ich sehr glücklich nun beim SV Stripfing zu sein."

Sportdirektor Alex Grünwald über die Neuzugänge: "Mit Noah bekommen wir einen sehr gut ausgebildeten Spieler mit viel Zweitliga-Erfahrung, er gibt uns im

defensiven Bereich noch einmal mehr Variabilität. Auch Luka Koblar hat uns voll überzeugt. Er passt mit seiner Größe und Schnelligkeit perfekt in unser Anforderungsprofil, ist zudem Linksfuß. Luka hat bereits Erfahrung im Ausland und auch schon in seiner Heimat in der ersten Liga gespielt."

Koblar und Steiner markieren die Neuzugänge fünf und sechs für Stripfing in diesem Sommer.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige