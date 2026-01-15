NEWS

Zuletzt vereinslos: Neuer Innenverteidiger für SW Bregenz

Der 25-Jährige verstärkt die Defensive des LigaZwa-Schlusslichts und bringt Erfahrung aus der dritten deutschen Liga mit.

Zuletzt vereinslos: Neuer Innenverteidiger für SW Bregenz Foto: © GEPA
SW Bregenz kann den ersten Winterneuzugang präsentieren!

Das Schlusslicht der ADMIRAL 2. Liga verpflichtet mit Vincent Gembalies einen neuen Innenverteidiger im Kampf um den Klassenerhalt.

Der 25-jährige Deutsche war seit seinem Vertragsende beim deutschen Regionalligisten SV Wuppertal vereinslos. Zuvor kickte er lange Zeit für den MSV Duisburg und eine Saison in der zweiten Mannschaft des SC Paderborn.

Erfahrung als Profi in Deutschland

Für Duisburg bringt es Gembalies immerhin auf 65 Einsätze in der dritten Liga und auf drei Spiele in der zweiten deutschen Bundesliga.

Bereits am Dienstag gaben die Vorarlberger mit Stürmer Daniel Nussbaumer und Co-Trainer Murad Gerdi zwei Veränderungen bekannt (Alle Infos >>>).

