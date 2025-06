Der FC Admira Wacker gibt eine weitere Personalentscheidung bekannt!

Wie die Maria Enzersdorfer am Mittwoch in einer Aussendung informieren, konnte man sich mit Mittelfeldspieler Marco Schabauer auf eine gemeinsame Zukunft einigen und den Kooperationsspieler vom LASK fest verpflichten.

Aufgrund der soliden Spielleistungen, seiner Persönlichkeit, sowie seines Potenzials entschloss sich der Vizemeister der ADMIRAL 2. Liga zu diesem Schritt. Seitens der Niederösterreicher ist die Freude über die feste Verpflichtung groß.

Schabauer soll vermehrt eingebunden werden

"Mit Marco konnten wir ein hoffnungsvolles niederösterreichisches Talent fix für die Admira verpflichten. In der abgelaufenen Saison hat er bereits mehrmals sein Können in der 2. Liga unter Beweis gestellt. Dieses Potential gilt es nunmehr verstärkt und vermehrt einzubringen. Wir trauen Marco in den Offensivpositionen ganz klar zu, unser Spiel zu beleben, er kennt bereits sämtliche Abläufe, wird keinerlei Anlaufzeit benötigen. Wir sind sehr stolz, Marco weiterhin in unserem Team zu haben!", so Sportdirektor Ralf Muhr.

Auch Schabauer freut sich über den Verbleib in der Südstadt: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Admira und die Chance, mich hier weiterzuentwickeln. Die Zeit in der Südstadt hat mir bisher viel gebracht – jetzt will ich alles daransetzen, meine Rolle im Team weiter auszubauen und meinen Teil zum Erfolg beizutragen."

Die spannendsten Titelentscheidungen der LigaZwa-Geschichte