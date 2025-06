Zieht es Wanner aus LigaZwa in die ADMIRAL Bundesliga?

Der Name Wanner ist im österreichischen Fußball längst kein Unbekannter mehr. Paul Wanner gilt lange schon als Kandidat für das ÖFB-Team, der Deutsch-Österreicher hat sich bis dato allerdings noch nicht entschieden, für welches Land er auflaufen möchte.

Während Paul seine Karriere bisher ausschließlich im deutschen Klubfußball verbrachte, wagte Cousin Jannik den Sprung nach Österreich. 2020/21 spielte er für Schwarz-Weiß Bregenz, 2023 wechselte der Offensiv-Mann erneut dorthin. Im Juli 2024 zog es ihn zum SKU Amstetten.

Wanner im Team der Saison

Der 25-Jährige, der im Gegensatz zu seinem Cousin keine rot-weiß-roten Wurzeln besitzt, hat sich in Österreich gut eingelebt. Mit Amstetten wartete die erste Herausforderung weit weg von zuhause.

"Ich hatte mehrere Angebote. Bei Amstetten hatte ich den Eindruck, dass sie mich unbedingt wollten, und zudem suchte ich in der Ferne eine neue sportliche Herausforderung, auch raus aus der Komfortzone Hotel Mama", verrät Wanner dem Medium "Schwäbische".

In Niederösterreich weiß Wanner zu überzeugen. So steht der Deutsche auch im LAOLA1 Team der Saison >>>

Anfragen aus der ADMIRAL Bundesliga

Neun Treffer und 13 Assists in 30 Spielen verbuchte der 25-Jährige in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga. Nach insgesamt 60 Einsätzen in der Zweitklassigkeit könnte jetzt auch der Schritt nach oben folgen.

Im Winter gab es bereits dem Bericht zufolge Anfragen aus der ADMIRAL Bundesliga. "Scouts aus Belgien, Tschechien und Schottland haben mich wohl auf dem Zettel", nennt Wanner mögliche weitere Destinationen.

Ablösefrei wird der Wechsel allerdings nicht über die Bühne gehen, Amstetten hat den Vertrag per Option bis 2026 ausgedehnt. "Ich fühle mich in Österreich wohl. Das Umfeld ist sehr angenehm, Vorstandschaft und Trainerteam unterstützen mich sehr professionell", betont Wanner.

Ein Verbleib ist allerdings alles andere als sicher. Wanner gesteht: "Die erste Liga reizt mich sehr. Ich will sehen, ob ich dafür bereit bin."

