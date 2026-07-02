Young Violets halten an Erfolgstrainer Uhlig fest

Maximilian Uhlig bleibt Cheftrainer der Young Violets!

Am Donnerstag geben die Veilchen bekannt, dass der Aufstiegstrainer auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen wird. Es ist seine vierte Saison als Trainer der Jungveilchen sowie seine elfte beim Verein.

Nach einem kurzzeitigen Engagement bei Stripfing übernahm der 33-Jährige die Violetten zur Saison 2024/25 und führte diese aus der Regionalliga Ost in die ADMIRAL 2. Liga, wo sie in der vergangenen Spielzeit als klar beste Zweitvertretung den achten Platz belegten.

Mit Uhlig wird auch sein gesamtes Trainerteam an Bord bleiben. Dazu gehören die Co-Trainer Michael Walker und Thomas Salamon, sowie Sportwissenschaftler Bastian Bauer und Tormanntrainer Fabian Zolles.

Neue Talente

Neben Willi Vorsager, der als Ankerspieler um zwei Jahre verlängerte, sowie Marco Hausjell, der bis 2028 beim Zweitligisten unterschrieben hat, stößt mit U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann ein großes Talent nach Wien.

Mit Lars Stöckl und Julian Roider wurden zwei bisherige Kaderspieler verlängert, dazu stoßen mit Tomy Baotic (18), Devran Gündük (18) und Illia Menshykov (18) einige neue Gesichter aus dem Nachwuchs der Violetten.

Zwei weitere Talente, Bruno Jerabek und Noel Polonkai, wurden ebenso langfristig gebunden.