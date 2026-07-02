NEWS

Young Violets halten an Erfolgstrainer Uhlig fest

Der 33-Jährige führte die Jungveilchen in die 2. Liga. Nun geht er in seine vierte Saison als Cheftrainer. Außerdem rücken neue Talente nach.

Young Violets halten an Erfolgstrainer Uhlig fest Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Maximilian Uhlig bleibt Cheftrainer der Young Violets!

Am Donnerstag geben die Veilchen bekannt, dass der Aufstiegstrainer auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen wird. Es ist seine vierte Saison als Trainer der Jungveilchen sowie seine elfte beim Verein.

Nach einem kurzzeitigen Engagement bei Stripfing übernahm der 33-Jährige die Violetten zur Saison 2024/25 und führte diese aus der Regionalliga Ost in die ADMIRAL 2. Liga, wo sie in der vergangenen Spielzeit als klar beste Zweitvertretung den achten Platz belegten.

Mit Uhlig wird auch sein gesamtes Trainerteam an Bord bleiben. Dazu gehören die Co-Trainer Michael Walker und Thomas Salamon, sowie Sportwissenschaftler Bastian Bauer und Tormanntrainer Fabian Zolles.

Neue Talente

Neben Willi Vorsager, der als Ankerspieler um zwei Jahre verlängerte, sowie Marco Hausjell, der bis 2028 beim Zweitligisten unterschrieben hat, stößt mit U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann ein großes Talent nach Wien.

Mit Lars Stöckl und Julian Roider wurden zwei bisherige Kaderspieler verlängert, dazu stoßen mit Tomy Baotic (18), Devran Gündük (18) und Illia Menshykov (18) einige neue Gesichter aus dem Nachwuchs der Violetten.

Zwei weitere Talente, Bruno Jerabek und Noel Polonkai, wurden ebenso langfristig gebunden.

Mehr zum Thema

Mit Hasenhüttl und Affengruber: Wacker präsentiert Trainerteam

Mit Hasenhüttl und Affengruber: Wacker präsentiert Trainerteam

2. Liga
5
Fix! WAC verpflichtet ehemaliges Rapid-Talent

Fix! WAC verpflichtet ehemaliges Rapid-Talent

Bundesliga
4
Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan

Kracher zum Auftakt: Deutsche Bundesliga veröffentlicht Spielplan

Deutsche Bundesliga
Comeback wohl perfekt! Italien hat neuen Nationaltrainer

Comeback wohl perfekt! Italien hat neuen Nationaltrainer

International
Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

Auf wen setzt Rangnick gegen Spanien?

ÖFB-Team
5
Neuer Verteidiger: Nächster Neuzugang beim LASK

Neuer Verteidiger: Nächster Neuzugang beim LASK

Bundesliga
8
Belgien jubelt über Sieg: "Wir hatten die Eier, die es braucht"

Belgien jubelt über Sieg: "Wir hatten die Eier, die es braucht"

Fußball WM
1

Kommentare

2. Liga Fußball Young Violets Austria Wien Maximilian Uhlig