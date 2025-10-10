Suche
    Weiter Probleme für Klagenfurt - Liquiditätsberichte fehlen

    Die Kärntner verstoßen gegen eine Auflage, die für die Lizenzerteilung ausgesprochen wurde. Das sind die möglichen Konsequenzen:

    Austria Klagenfurt kommt weiter nicht zur Ruhe.

    Wie die "Krone" berichtet, ist der Klub in puncto Liquiditätsberichte säumig. Die monatlich fälligen Liquiditätsberichte an die Bundesliga seien demnach schon seit drei Monaten ausgefallen, es gebe nur eine unvollständige Dokumentation. Allerdings: Die Liquiditätsberichte sind eine Auflage dafür, dass Klagenfurt für die aktuelle Saison überhaupt die Lizenz zugesprochen wurde.

    Nächste Deadline Mitte Oktober

    Für die aktuelle Saison haben die Kärntner für dasselbe Delikt sowie eines verspätet abgegebenen Rechenschaftsberichts einen Abzug von drei Punkten sowie eine Strafe von 44.000 Euro kassiert.

    Über die Konsequenzen für das aktuelle Vergehen soll der Senat 5 im November entscheiden, möglich sei alles von einer Ermahnung bis hin zu einem Lizenzentzug, zitiert die "Krone" die Bundesliga.

    Die "aktualisierten geprüften Zukunftsinformationen", ebenfalls eine Auflage, müssen wie die der geprüfte Jahresabschluss Mitte Oktober eingereicht werden.

