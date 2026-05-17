Wechselt Richard Strebinger zu Aufsteiger?

15 Pflichtspiele absolvierte Richard Strebinger in der abgelaufenen Saison für die SV Kapfenberg.

Ende November setzten den Torhüter Rückenprobleme außer Gefecht, danach kam der 33-Jährige nicht mehr zum Einsatz.

Nun bahnt sich ein Abschied aus Kapfenberg an. Der 33-jährige Keeper hat zwar noch Vertrag bis 2027, laut "Krone" sei Strebinger jedoch Thema beim ASK Voitsberg.

Die Voitsberger stehen bereits als Aufsteiger in die ADMIRAL 2. Liga fest. In der abgelaufenen Regionalliga-Mitte-Saison teilten sich Zan Pelko und Tomaz Stopajnik die Aufgabe zwischen den Voitsberg-Pfosten.

Strebinger machte in seiner Karriere unter anderem 205 Pflichtspiele für den SK Rapid, zwei Spiele in der deutschen Bundesliga für Werder Bremen und am 16. Oktober 2018 ein Spiel für das ÖFB-Nationalteam (0:2-Testspiel-Niederlage gegen Dänemark).