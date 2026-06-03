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Zweitligist Bregenz verkündet Partnerschaft mit japanischem Klub

Die Vorarlberger erhoffen sich dadurch "neue Perspektiven". Takashi Okuri soll dabei als Sportdirektor fungieren.

Zweitligist Bregenz verkündet Partnerschaft mit japanischem Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
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Alles neu bei Schwarz-Weiß Bregenz?

Am Mittwoch stellte der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga mit Martin Brenner einen neuen Cheftrainer vor >>>

Der Neo-Coach soll nun den Umbruch beim Tabellenletzten der abgelaufenen LigaZwa-Saison leiten.

Unterstützung kommt zudem aus Japan. Die Vorarlberger verkündeten am Mittwoch auch eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Verein Tochigi City FC.

Hinter dem Klub steht das Industrieunternehmen Nippon Rika, dessen Geschäftsführer Takashi Okuri auch bei Tochigi City das Sagen hat. Nach Angaben der Japaner auf deren Klub-Webseite wird Nippon Rika in Schwarz-Weiß investieren, Okuri soll demnach bei den Bregenzern das Amt des Sportdirektors übernehmen.

Durchmarsch in Japan

Tochigi City hatte 2023 noch fünftklassig gespielt und ist seitdem mehrfach aufgestiegen. Im Vorjahr gelang der Sprung in die zweite Liga. Gemeinsam hat man mit den Bregenzern die Vereinsfarben Schwarz und Weiß.

Beide Klubs wollen mit der Zusammenarbeit "den sportlichen, organisatorischen und kulturellen Austausch" fördern und "neue Perspektiven" entwickeln.

Geplant sind der regelmäßige Austausch auf Management-, Trainer- und Nachwuchsebene, wie es in einer SW-Bregenz-Aussendung heißt.

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