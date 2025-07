LigaZwa-Aufsteiger FC Hertha Wels gibt den zwölften Neuzugang bekannt.

Die Oberösterreicher verpflichten Paul Gobara von Absteiger SV Horn. Der 25-jährige Innenverteidiger kam in der abgelaufenen Saison auf 26 Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga. In Wels unterschreibt er einen Vertrag bis Saisonende inklusive Option.

"Mit Paul bekommen wir einen mittlerweile sehr erfahrenen Zweitliga-Spieler. Durch seine Fähigkeiten im Verteidigen, aber auch seine Qualitäten im Passspiel und seine Flexibilität erfüllt er unser gesuchtes Anforderungsprofil ideal. Wir begrüßen Paul herzlich bei uns in Wels und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Saison", sagt Sportvorstand Rene Swete.