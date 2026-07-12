So viel kassiert die Admira dank Hjulmands Wechsel zu Atletico

Seit Samstag ist der Deal durch: Ex-Admiraner Morten Hjulmand kickt künftig für Atletico Madrid.

Für eine Ablöse von 40 Millionen Euro, die durch Boni noch auf bis zu 45 Millionen steigen kann, eisten ihn die "Rojiblancos" von Sporting Lissabon los. Hier nachlesen >>>

Geldsegen für finanziell angeschlagene Admira

Von dem Transfer profitiert, wie bei Hjulmands früheren Wechseln auch schon, Zweitligist Admira Wacker.

Die Südstädter dürfen sich dank des Solidaritätsbeitrages über ein Prozent der Transfersumme, also 400.000 Euro, freuen. Geld, das der wirtschaftlich angeschlagene Klub gut brauchen kann.

Damit hat der Däne der Admira durch seine Transfers bisher über drei Millionen Euro eingebracht.