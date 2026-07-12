NEWS

So viel kassiert die Admira dank Hjulmands Wechsel zu Atletico

Der Zweitligist darf sich über eine stattliche Summe freuen, die man in der derzeitigen Lage wohl gut gebrauchen kann.

So viel kassiert die Admira dank Hjulmands Wechsel zu Atletico Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Seit Samstag ist der Deal durch: Ex-Admiraner Morten Hjulmand kickt künftig für Atletico Madrid.

Für eine Ablöse von 40 Millionen Euro, die durch Boni noch auf bis zu 45 Millionen steigen kann, eisten ihn die "Rojiblancos" von Sporting Lissabon los. Hier nachlesen >>>

Geldsegen für finanziell angeschlagene Admira

Von dem Transfer profitiert, wie bei Hjulmands früheren Wechseln auch schon, Zweitligist Admira Wacker.

Die Südstädter dürfen sich dank des Solidaritätsbeitrages über ein Prozent der Transfersumme, also 400.000 Euro, freuen. Geld, das der wirtschaftlich angeschlagene Klub gut brauchen kann.

Damit hat der Däne der Admira durch seine Transfers bisher über drei Millionen Euro eingebracht.

Mehr zum Thema

Für 40 Millionen! Atlético verstärkt sich mit Ex-Admiraner

Für 40 Millionen! Atlético verstärkt sich mit Ex-Admiraner

La Liga
7
Wiener Austria gewinnt Testdoppel gegen Zweitligisten

Wiener Austria gewinnt Testdoppel gegen Zweitligisten

Bundesliga
25
Stolpernde Argentinier: Zeigt England Messi & Co. die Grenze auf?

Stolpernde Argentinier: Zeigt England Messi & Co. die Grenze auf?

Fußball WM
5
Kann Frankreich auch gegen Spaniens Defensivbollwerk brillieren?

Kann Frankreich auch gegen Spaniens Defensivbollwerk brillieren?

Fußball WM
1
Solbakken: "Werden über das Kabel reden, bis wir tot sind"

Solbakken: "Werden über das Kabel reden, bis wir tot sind"

Fußball WM
5
Adeyemi als Nachfolger: Wechselt ein Barca-Star nach Paris?

Adeyemi als Nachfolger: Wechselt ein Barca-Star nach Paris?

La Liga
1
Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt"

Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt"

Fußball WM
46

Kommentare

2. Liga Fußball Admira Wacker Morten Hjulmand Atletico Madrid Sporting Lissabon