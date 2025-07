Die Vienna verstärkt sich mit Jongmin Seo.

Der 23-jährige Südkoreaner kommt ablösefrei und erhält in Döbling einen Vertrag bis 2027. In der abgelaufenen Saison kam der Offensivspieler zu 23 Einsätzen in der Regionalliga Nordost, in denen er achtmal erfolgreich war.

Seo war in seiner Karriere bereits in Österreich aktiv. Für Wacker Innsbruck erzielte er in der Rückrunde der Saison 2021/22 in elf Zweitliga-Einsätzen vier Tore.

Sportdirektor Andreas Ivanschitz sagt über den Neuzugang: "Es freut mich sehr, dass der Transfer von Jongmin zur Vienna geklappt hat. Jongmin ist ein dynamischer, spielintelligenter Offensivspieler mit hoher technischer Qualität. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden, bringt Tempo, Kreativität und Abschlussstärke mit – genau die Attribute, die wir gesucht haben."

Neuzugang auf der Hohen Warte! ✍️💙💛



Der südkoreanische Mittelfeldspieler Jongmin Seo verstärkt ab sofort die Vienna. Der 23-Jährige bringt Tempo, Technik & internationale Erfahrung mit nach Wien & unterschreibt bis Sommer 2️⃣0️⃣2️⃣7️⃣.



ℹ️ Alle Infos: https://t.co/evzDyqUNzu! pic.twitter.com/ZfnL8h3vTz — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) July 28, 2025

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige