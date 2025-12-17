Vermisst: Große Sorge um Senegal-Youngster

Amara Diouf (17) gilt als einer der Toptalente des Senegals. Bereits zwei Mal durfte der Youngster für sein Heimatland auflaufen, bei seinem Debüt war er gerade einmal 15.

Jetzt herrscht aber große Sorge um ihn. Laut senegalesischen Medien gilt der Teenager als vermisst. Es wird geschrieben, dass Diouf nach einer lauten Explosion verschwunden sei. Aufgrund einer Kreuzbandverletzung habe er sich zuletzt in Istanbul aufgehalten.

Der 17-Jährige sollte im Sommer in der Türkei einen Profivertrag unterschreiben, ein Wechsel zu Fenerbahce Istanbul sei eigentlich geplant gewesen.