Hüttengaudi
Tor der Saison in LigaZwa: Deine Stimme zählt!
Zehn Volltreffer, ein Sieger – wähle jetzt das schönste Tor der Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga!
LAOLA1 und die ADMIRAL Hüttengaudi suchen das Tor der Saison in der ADMIRAL 2. Liga.
Zur Auswahl stehen zehn Traumtore aus der gesamten Saison – darunter auch die Sieger der jeweiligen "Tor des Monats"-Wahlen.
Im Video siehst du alle Nominierten noch einmal in voller Länge. Danach bist du am Zug: Stimme ab und wähle deinen Favoriten!
Die Abstimmung läuft bis 29. Mai 2026 und befindet sich direkt unter dem Video.
Hier ansehen: