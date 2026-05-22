Hüttengaudi

Tor der Saison in LigaZwa: Deine Stimme zählt!

Zehn Volltreffer, ein Sieger – wähle jetzt das schönste Tor der Saison 2025/26 in der ADMIRAL 2. Liga!

Textquelle: © LAOLA1
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LAOLA1 und die ADMIRAL Hüttengaudi suchen das Tor der Saison in der ADMIRAL 2. Liga.

Zur Auswahl stehen zehn Traumtore aus der gesamten Saison – darunter auch die Sieger der jeweiligen "Tor des Monats"-Wahlen.

Im Video siehst du alle Nominierten noch einmal in voller Länge. Danach bist du am Zug: Stimme ab und wähle deinen Favoriten!

Die Abstimmung läuft bis 29. Mai 2026 und befindet sich direkt unter dem Video.

Hier ansehen:

Hier abstimmen:

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