FAC präsentiert ersten Neuzugang für die kommende Saison

Der FAC Wien hat seinen ersten Transfer für die kommende Saison fixiert.

Die Floridsdorfer präsentieren mit dem 20-jährigen Verteidiger Daniel Brandl einen neuen Abwehrspieler. Brandl kommt vom Regionalligisten FC Gleisdorf 09, wo er 20 von 22 Spielen über die volle Distanz absolvierte.

Zuvor wurde er in Trofaiach und der GAK-Jugend ausgebildet, 2024 wechselte er in die Regionalliga Mitte zum Deutschlandsberger SC.

Brandl unterschreibt beim FAC bis Sommer 2027. Für ihn ist es der erste Profivertrag.

"Richtige Adresse für den nächsten Schritt"

"Es freut mich riesig, meinen ersten Profivertrag unterschreiben zu dürfen. Der FAC ist da genau die richtige Adresse für meinen nächsten Schritt in meiner fußballerischen Karriere. Ich hatte bei den Gesprächen mit den Vereinsverantwortlichen sofort ein super Gefühl. Ich möchte mich hier weiterentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft an die erfolgreiche Saison anknüpfen", wird Brandl zitiert.

FAC-Geschäftsführer Sport Lukas Fischer sagt: "Daniel ist eine interessante Personalie. Sein Alter und Profil passen hervorragend in unsere Kaderplanung. Wir haben ihn bereits im vergangenen Jahr beobachtet und in Gleisdorf hat er eine tolle Entwicklung hinter sich."

Man wolle ihm beim FAC die Möglichkeit bieten, den nächsten Karriereschritt zu gehen und sich für höhere Aufgaben zu empfehlen.