SW Bregenz schnappt sich jungen Defensivallrounder

Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz gibt den nächsten Sommerneuzugang bekannt!

Für die eigene Defensive konnte man Johannes Schriebl für sich gewinnen und so einen variabel einsetzbaren Innenverteidiger an Land ziehen, der auch im Mittelfeld beheimatet ist.

Der 23-Jährige kickte zuvor bei Absteiger SV Lafnitz und feierte bei den Steirern in der Saison 2022/23 gegen Amstetten sein Profidebüt.

Seither folgten 60 weitere Spiele in der ADMIRAL 2. Liga, zudem steuerte Schriebl für Lafnitz vier Treffer bei. Nun bricht der gebürtige Burgenländer seine Zelte in Lafnitz ab und setzt sein Abenteuer in LigaZwa am Bodensee fort.

"Johannes will einen aktiven Beitrag leisten, damit er und seine neuen Teamkollegen eine erfolgreiche Saison spielen. Die gesamte SW-Familie wünscht ihm dabei viel Glück!", so die Bregenzer in einer dazugehörigen Aussendung. Schriebls Vertrag ist für die kommende Spielzeit anberaumt.

Mbuyis Vorgänger: Die letzten 20 LigaZwa-Torschützenkönige

VIDEO: Stadion-Check in Lafnitz