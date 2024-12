Sturm-Legende Prilasnig winkt Zweitliga-Job

Gilbert Prilasnig könnte bald in der ADMIRAL 2. Liga zu sehen sein. Der Ex-Nationalspieler Österreichs ist laut "Kleiner Zeitung" ein heißer Kandidat auf den Posten beim SV Horn.

"Es wäre eine reizvolle Aufgabe", gesteht die Sturm-Legende. Von seinem potenziellen Arbeitgeber schwärmt er: "Von den strukturellen Rahmenbedingungen her ist Horn in Österreich ein Spitzenklub", so der Kärntner.

Futsal- und Nachwuchscoach

In den vergangenen Jahren war er in der verschiedensten Positionen im Sturm-Nachwuchs tätig. Zwischen 2011 und 2015 arbeitete er zudem für den ÖFB als Co-Trainer der Nachwuchsnationalmannschaften U19, U16 und U17.

Laut seinem ÖFB-Profil betreut der 51-Jährige derzeit die U14 des SV Feldbach und das Futsal-Team Panthera Graz. Horn wäre seine erste Station im Profifußball.