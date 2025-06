Mit neun Toren und vier Vorlagen machte Gaoussou Diakité in der Saison 2024/25 in der ADMIRAL 2. Liga auf sich aufmerksam.

Nun steht der Stürmer aus Mali möglicherweise vor einem Engagement bei Montpellier HSC in der französischen Ligue 2.

Seit 2024 in Salzburg

Wie die französische "L’Équipe" berichtet, stehen die Südfranzosen intensiv in Kontakt mit dem 19-Jährigen.

Diakité wechselte Anfang 2024 in die Mozartstadt und überzeugte bereits in seiner ersten Halbsaison für Liefering mit vier Toren und drei Assists in elf Spielen. Im Vorjahr folgte dann der endgültige Durchbruch.

Montpellier stieg 2024/25 mit nur 16 Punkten sang- und klanglos aus der ersten französischen Liga ab und peilt den Wiederaufstieg an.

