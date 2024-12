Peter Stöger hat seit Sommer 2023 die Funktion des Sportdirektors der Admira inne. Gemeinsam mit Cheftrainer Thomas Silberberger soll in der aktuellen Saison der Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga gelingen. Die Niederösterreicher überwintern auch mit drei Punkten Vorsprung auf die SV Ried.

Dabei galt Stöger jahrelang als herausragender Trainer, coachte in der Deutschen Bundesliga Köln und Borussia Dortmund. 2013 wurde er davor mit der Wiener Austria österreichischer Meister.

Stöger hat etwas Blut geleckt

Daher stellt sich die berechtigte Frage, ob ein Comeback in dieser Funktion für den 58-Jährigen vorstellbar ist. Im Interview mit "Ligaportal" betont Stöger: "Ich habe mein Leben so strukturiert, dass ich echt Spaß an dem habe, was ich mache. Fairerweise muss ich sagen, in den letzten Wochen und Monaten ist es für mich wieder so gewesen, dass ich mich wieder mehr damit auseinandergesetzt habe", so der Wiener.

Er habe das Gefühl, "dass vielleicht die Reise noch nicht ganz beendet ist". Auch seine private Situation mit Schicksalsschlägen stelle sich mittlerweile wieder anders dar. "Ich habe wieder etwas Blut geleckt, aber momentan macht mir das, was ich mache, schon noch sehr viel Spaß", so Stöger.

Zuletzt trainierte der letzte FAK-Meistertrainer im Herbst 2021 den ungarischen Klub Ferencvaros.