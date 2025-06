Das Einkaufsprogramm von Neo-Zweitligist Austria Salzburg läuft munter weiter.

Die Neuzugänge Matthew Collins (WSG Tirol), Yannick Fötschl (FAC), Tobias Pellegrini (Bischofshofen), Denizcan Cosgun (vereinslos) und Simon Nesler-Täubl (Austria Lustenau) sind bereits unter Dach und Fach.

Nun steht der nächste unmittelbar bevor, wie die "SN" berichten. Beim Probegalopp am Wochenende gegen den SV Grödig testeten die Violetten Dario Bijelic.

Von Schulterverletzung ausgebremst

Der Außenverteidiger (21) ist ein Produkt der Red-Bull-Akademie und absolvierte in den Spielzeiten 2021/22 und 2022/23 je sechs Partien für den FC Liefering.

Nach einer Schulterverletzung und dem Abschied aus dem Red-Bull-Kosmos war er ein Jahr ohne Verein und dockte anschließend in der Salzburger Liga beim FC Puch an, wo er in er abgelaufenen Saison zu gefallen wusste.

Wie Austria-Coach Christian Schaider betonte, habe Bijelic einen guten Eindruck hinterlassen. Die Unterschrift des 21-Jährigen soll kurz bevorstehen.