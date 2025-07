Der SV Stripfing leiht mit Jonas Überbacher und Lars Stöckl ein Duo von den Young Violets.

Die beiden Spieler waren in der zweiten Mannschaft der Veilchen ein zentraler Bestandteil für den Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga.

Tormann Überbacher hütete in der abgelaufenen Spielzeit in allen 30 Regionalligapartien das Tor der Violets, während Innenverteidiger Stöckl 26 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse absolvierte. Beide Spieler verlängerten zuvor ihre Verträge bei der Austria um ein weiteres Jahr.

