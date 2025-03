Bittere Nachrichten für den ASK Voitsberg!

Wie die Steirer bekannt geben, müssen sie bis auf Weiteres auf Stammkraft Julian Halwachs verzichten.

Der 1,88 Meter große Defensivmann hat sich demnach im Training am Donnerstag einen Seitenbandeinriss zugezogen. Zudem muss sich die Leihgabe vom TSV Hartberg einem medizinischen Eingriff unterziehen.

Der 22-Jährige stieß im September zum Zweitligisten und stand seither in allen 14 Spielen in der ADMIRAL 2. Liga in der Startformation. Er erzielte drei Tore und einen Assist.

Am Sonntag müssen die Voitsberg also ohne Halwachs ins Steirer Derby gegen Kapfenberg gehen.