Rapid verlängert mit Abwehr-Talent bis 2027

Der SK Rapid und Armin Gröller haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Wie die Hütteldorfer via Pressemitteilung bekanntgeben, unterzeichnet der 20-jährige Innenverteidiger ein neues Arbeitspapier bis Sommer 2027. Damit kann der SCR nach Fabian Silber, Lorenz Szladits und Ensar Music ein weiteres Talent längerfristig an den Klub binden.

Erst in dieser Spielzeit kam Gröller zu seinem Debüt in der ADMIRAL 2. Liga für Rapid II, sammelte seitdem 16 Ligaeinsätze für die Jung-Rapidler. Für den Abwehrspieler soll das aber nicht das Ende seiner Entwicklung sein.

"In der Zukunft möchte ich immer mehr Einsatzminuten in der ersten Mannschaft sammeln", wird Gröller in der Pressaussendung zitiert.