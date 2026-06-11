Blau-Weiß Linz vermeldet nächsten Transfer

Nach dem Abstieg in die ADMIRAL 2. Liga plant der FC Blau-Weiß Linz den Wiederaufstieg. Für die Mission haben die Oberösterreicher mit Cheftrainer Michael Köllner verlängert und einen Mann von einem Ligarivalen verpflichtet.

Jetzt tüten die Linzer den nächsten Deal ein. Felix Ruschke (23) von Hansa Rostock wechselt ablösefrei in den Donaupark.

Zuletzt kaum Einsätze

Der Linksverteidiger durchlief den Nachwuchs von Hansa, schaffte dort den Sprung zu den Profis. 40 Mal lief er für diese auf, sechs Mal sogar in der 2. Bundesliga.

In der abgelaufenen Saison verbuchte Ruschke allerdings gerade einmal zwei Einsätze in der 3. Liga (zehn Minuten).

Spannendes Profil für BWL

Etwas öfter kam er in der fünftklassigen NOFV-Oberliga Nord für die Amateure zum Zug (fünf Spiele). Der Deutsche war in der abgelaufenen Spielzeit aber auch vom Verletzungspech verfolgt. 190 Tage verpasste er diesbezüglich laut transfermarkt.

"Felix Ruschke ist ein sehr spannendes Profil, der im letzten Jahr aufgrund seiner Verletzung einen kleinen Knick in seiner Karriere hatte. Felix ist wieder voll fit, hat Top-Werte, ist einsatzbereit und besticht vor allem mit seiner Dynamik, Schnelligkeit und Wucht, die er auf der linken Seite erzeugen kann", so Sportdirektor Christoph Schößwendter.

Cheftrainer Michael Köllner meint: "Felix Ruschke verkörpert den Spieler, den wir uns für die linke Außenbahn vorgestellt haben. Linksfuß, gute Ausbildung, Positionsqualität, Tempo, Physis, Ehrgeiz, jung und hungrig nach Erfolg und eigener Entwicklung beschreiben Felix sehr treffend."