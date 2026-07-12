Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt"

Wenn man dann auch noch den Schiedsrichter gegen sich hat, wird es schwierig.
Doppelt bitter aus Sicht der "Nati": Nur wenige Minuten zuvor hatte Dan Ndoye den Ausgleich erzielt.
"Wir hatten nach dem Ausgleich das Momentum klar auf unserer Seite. Leider wurde dies nach einem Fehlentscheid des Schiedsrichters bestraft", meint Yakin.
Innenverteidiger Manuel Akanji sah es ähnlich: "Wenn man dann auch den Schiedsrichter gegen sich hat, wird es schwierig."
Dabei bezieht er sich nicht nur auf die Embolo/Paredes-Szene. "Ich habe noch nie eine Partie gespielt, in der es so einseitig war wie heute. Keine Schwalbe von ihnen wurde geahndet. Es gab keine Gelbe Karte gegen sie in den ersten 90 Minuten. Für die Szene von Breel gibt es dann die Gelbe Karte."