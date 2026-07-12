Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt"

Bei den Eidgenossen ist der Ärger nach der 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale der WM groß.

Im Zentrum der Kritik: Schiedsrichter Joao Pinheiro und die Gelb-Rote Karte gegen Breel Embolo nach dessen Schwalbe. (zu den Video-Highlights >>>)

Gelb für Argentinien - zu hart für Yakin

Dem Platzverweis des Schweiz-Stürmers ging ein VAR-Check voraus.

Der Referee hatte Argentiniens Leandro Paredes nach einem vermeintlichen Foul im Mittelfeld mit der Gelben Karte bestraft. Nur deshalb war die Überprüfung des VARs überhaupt möglich.

In der TV-Übertragung wurde eingeblendet, dass es sich um eine "Spielerverwechslung" handeln könnte.

Deshalb sorgte die Gelbe gegen Paredes bei Teamchef Murat Yakin für Unverständnis. "Der Schiedsrichter muss oder darf in dieser Szene nicht Gelb gegen den Argentinier geben. Es gibt ja keinen Grund dafür, die Szene war nicht gehässig oder grob oder so. Dann wird sein eigener Fehler korrigiert und wir damit bestraft. Das ist für mich unverständlich und unbegreiflich", wird er von "20Minuten" zitiert.