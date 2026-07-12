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Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt"

Nicht nur Akanji war unzufrieden mit der Leistung des Unparteiischen. Auch Trainer Yakin hadert - allen voran wegen einer Gelben Karte gegen Argentinien.

Schweiz tobt über Schiri: "Noch nie so einseitiges Spiel erlebt" Foto: © IMAGO / Sports Press Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Bei den Eidgenossen ist der Ärger nach der 1:3-Niederlage gegen Argentinien im Viertelfinale der WM groß.

Im Zentrum der Kritik: Schiedsrichter Joao Pinheiro und die Gelb-Rote Karte gegen Breel Embolo nach dessen Schwalbe. (zu den Video-Highlights >>>)

Gelb für Argentinien - zu hart für Yakin

Dem Platzverweis des Schweiz-Stürmers ging ein VAR-Check voraus.

Der Referee hatte Argentiniens Leandro Paredes nach einem vermeintlichen Foul im Mittelfeld mit der Gelben Karte bestraft. Nur deshalb war die Überprüfung des VARs überhaupt möglich.

In der TV-Übertragung wurde eingeblendet, dass es sich um eine "Spielerverwechslung" handeln könnte.

Deshalb sorgte die Gelbe gegen Paredes bei Teamchef Murat Yakin für Unverständnis. "Der Schiedsrichter muss oder darf in dieser Szene nicht Gelb gegen den Argentinier geben. Es gibt ja keinen Grund dafür, die Szene war nicht gehässig oder grob oder so. Dann wird sein eigener Fehler korrigiert und wir damit bestraft. Das ist für mich unverständlich und unbegreiflich", wird er von "20Minuten" zitiert.

Wenn man dann auch noch den Schiedsrichter gegen sich hat, wird es schwierig.

Manuel Akanji

Doppelt bitter aus Sicht der "Nati": Nur wenige Minuten zuvor hatte Dan Ndoye den Ausgleich erzielt.

"Wir hatten nach dem Ausgleich das Momentum klar auf unserer Seite. Leider wurde dies nach einem Fehlentscheid des Schiedsrichters bestraft", meint Yakin.

Innenverteidiger Manuel Akanji sah es ähnlich: "Wenn man dann auch den Schiedsrichter gegen sich hat, wird es schwierig."

Dabei bezieht er sich nicht nur auf die Embolo/Paredes-Szene. "Ich habe noch nie eine Partie gespielt, in der es so einseitig war wie heute. Keine Schwalbe von ihnen wurde geahndet. Es gab keine Gelbe Karte gegen sie in den ersten 90 Minuten. Für die Szene von Breel gibt es dann die Gelbe Karte."

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