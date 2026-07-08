Admira wird von Fenerbahce überrollt

Die Admira muss sich Fenerbahce Istanbul im Rahmen der Summer Series Upper Austria mit 0:5 deutlich geschlagen geben.

Der türkische Vizemeister tritt erwartungsgemäß dominant auf, bereits in der neunten Minute trifft Cengiz Ünder zur 1:0-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legt Milan Skriniar das 2:0 nach (42.).

In der zweiten Halbzeit geht das Toreschießen munter weiter. Fred erhöht auf 3:0 (60.), ein Eigentor von Benjamin Glitia sorgt für das 4:0 (70.). Den Schlusspunkt setzt Rodrigo Becao nur vier Minuten später (74.).

Die Admira kassiert damit auch im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung eine klare Niederlage, verlor zuletzt gegen den WAC (2:8) und Hartberg (1:3).

Am 14. Juli darf sich der LASK gegen den türkischen Spitzenklub messen, der Double-Sieger trifft am 18. Juli außerdem auf Fortuna Düsseldorf.

LAOLA1 überträgt beide Spiele im LIVE-Stream.