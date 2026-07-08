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Admira wird von Fenerbahce überrollt
Die Südstädter sind im Testspiel gegen den türkischen Spitzenklub chancenlos. Es ist die nächste deutliche Niederlage in der Saisonvorbereitung.
Die Admira muss sich Fenerbahce Istanbul im Rahmen der Summer Series Upper Austria mit 0:5 deutlich geschlagen geben.
Der türkische Vizemeister tritt erwartungsgemäß dominant auf, bereits in der neunten Minute trifft Cengiz Ünder zur 1:0-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legt Milan Skriniar das 2:0 nach (42.).
In der zweiten Halbzeit geht das Toreschießen munter weiter. Fred erhöht auf 3:0 (60.), ein Eigentor von Benjamin Glitia sorgt für das 4:0 (70.). Den Schlusspunkt setzt Rodrigo Becao nur vier Minuten später (74.).
Die Admira kassiert damit auch im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung eine klare Niederlage, verlor zuletzt gegen den WAC (2:8) und Hartberg (1:3).
Am 14. Juli darf sich der LASK gegen den türkischen Spitzenklub messen, der Double-Sieger trifft am 18. Juli außerdem auf Fortuna Düsseldorf.
LAOLA1 überträgt beide Spiele im LIVE-Stream.