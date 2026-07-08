NEWS

Admira wird von Fenerbahce überrollt

Die Südstädter sind im Testspiel gegen den türkischen Spitzenklub chancenlos. Es ist die nächste deutliche Niederlage in der Saisonvorbereitung.

Admira wird von Fenerbahce überrollt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Admira muss sich Fenerbahce Istanbul im Rahmen der Summer Series Upper Austria mit 0:5 deutlich geschlagen geben.

Der türkische Vizemeister tritt erwartungsgemäß dominant auf, bereits in der neunten Minute trifft Cengiz Ünder zur 1:0-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff legt Milan Skriniar das 2:0 nach (42.).

In der zweiten Halbzeit geht das Toreschießen munter weiter. Fred erhöht auf 3:0 (60.), ein Eigentor von Benjamin Glitia sorgt für das 4:0 (70.). Den Schlusspunkt setzt Rodrigo Becao nur vier Minuten später (74.).

Die Admira kassiert damit auch im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung eine klare Niederlage, verlor zuletzt gegen den WAC (2:8) und Hartberg (1:3).

Am 14. Juli darf sich der LASK gegen den türkischen Spitzenklub messen, der Double-Sieger trifft am 18. Juli außerdem auf Fortuna Düsseldorf.

LAOLA1 überträgt beide Spiele im LIVE-Stream.

Mehr zum Thema

Testspiel im LIVE-Stream: Fenerbahce - Admira Wacker

Testspiel im LIVE-Stream: Fenerbahce - Admira Wacker

Fußball
2
Austria holt Test-Remis gegen Klub von Ex-Rapid-Coach Klauß

Austria holt Test-Remis gegen Klub von Ex-Rapid-Coach Klauß

Bundesliga
2
Neuzugang trifft doppelt: Vienna gewinnt Torspektakel gegen GAK

Neuzugang trifft doppelt: Vienna gewinnt Torspektakel gegen GAK

Bundesliga
Nächster Neuzugang! BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

Nächster Neuzugang! BW Linz holt Stürmer aus Augsburg

2. Liga
1
LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

LigaZwa-Aufsteiger schnappt bei Bregenz zu

2. Liga
Nach WM-Aus: Marko Arnautovic zurück auf dem Trainingsplatz

Nach WM-Aus: Marko Arnautovic zurück auf dem Trainingsplatz

International
1
FAK-Fan am Ogris-Stammtisch: "Ich drücke für England die Daumen!"
53:01

FAK-Fan am Ogris-Stammtisch: "Ich drücke für England die Daumen!"

Fußball

Kommentare

2. Liga Fußball Testspiel Admira Wacker Fenerbahce Istanbul