NEWS

GEWINNSPIEL: VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SKU Amstetten

Live dabei beim Duell SKN St. Pölten vs. SKU Ertl Glas Amstetten in der ADMIRAL 2. Liga

GEWINNSPIEL: VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SKU Amstetten Foto: © GEPA pictures/ Walter Luger
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gewinne 2 VIP-Tickets für das Heimspiel von SKN St. Pölten gegen SKU Ertl Glas Amstetten!

In der ADMIRAL 2. Liga wartet ein spannendes Niederösterreich-Duell: Wenn SKN St. Pölten auf SKU Ertl Glas Amstetten trifft, stehen intensive Zweikämpfe, Tempo und echte Stadion-Atmosphäre auf dem Programm.

Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten werden 2 VIP-Tickets für dieses Heimspiel verlost. Freu dich auf mehr Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und ein exklusives Stadionerlebnis.

Das gibt’s zu gewinnen:

  • 1×2 VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SKU Ertl Glas Amstetten

  • Spieltermin: Donnerstag, 27.02.2026, 20:00 Uhr

  • Bewerb: ADMIRAL 2. Liga

  • Ort: NV Arena

Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Mitmachen & Fußball-Atmosphäre hautnah genießen!

Sichere dir Top-Preise in der LAOLA1 WINZONE!

Gewinne Tickets, Fanartikel & mehr. Jetzt teilnehmen und kein Gewinnspiel mehr verpassen!

Mehr zum Thema

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Beschäftigt sich Rapid mit diesem Altach-Stürmer?

Bundesliga
6
Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Transfer-Update: Austria und Salzburg rüsten sich für die Zukunft

Bundesliga
4
Testsiege für den WAC und Altach

Testsiege für den WAC und Altach

Bundesliga
2
Austria schnappt sich Salzburger U17-Vizeweltmeister

Austria schnappt sich Salzburger U17-Vizeweltmeister

Bundesliga
70
Fix! Salzburg schnappt sich Youngster aus Sambia

Fix! Salzburg schnappt sich Youngster aus Sambia

Bundesliga
45
KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

KAC verpflichtet Hundertpfund-Ersatz

ICE Hockey League
Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Locken griechische Klubs einen ÖFB-Star?

Deutsche Bundesliga
7
Kommentare
SKN St. Pölten SKU Amstetten NV Arena Gewinnspiele Fussball Admiral Bundesliga Raiffeisen Arena