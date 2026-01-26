In der ADMIRAL 2. Liga wartet ein spannendes Niederösterreich-Duell: Wenn SKN St. Pölten auf SKU Ertl Glas Amstetten trifft, stehen intensive Zweikämpfe, Tempo und echte Stadion-Atmosphäre auf dem Programm.

Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten werden 2 VIP-Tickets für dieses Heimspiel verlost. Freu dich auf mehr Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und ein exklusives Stadionerlebnis.

Das gibt’s zu gewinnen:

1×2 VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SKU Ertl Glas Amstetten

Spieltermin: Donnerstag, 27.02.2026, 20:00 Uhr

Bewerb: ADMIRAL 2. Liga

Ort: NV Arena

Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)

Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.

Mitmachen & Fußball-Atmosphäre hautnah genießen!