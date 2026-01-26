Gewinne 2 VIP-Tickets für das Heimspiel von SKN St. Pölten gegen SKU Ertl Glas Amstetten!
In der ADMIRAL 2. Liga wartet ein spannendes Niederösterreich-Duell: Wenn SKN St. Pölten auf SKU Ertl Glas Amstetten trifft, stehen intensive Zweikämpfe, Tempo und echte Stadion-Atmosphäre auf dem Programm.
Gemeinsam mit dem SKN St. Pölten werden 2 VIP-Tickets für dieses Heimspiel verlost. Freu dich auf mehr Komfort, beste Sicht auf das Spielfeld und ein exklusives Stadionerlebnis.
Das gibt’s zu gewinnen:
1×2 VIP-Tickets für SKN St. Pölten vs. SKU Ertl Glas Amstetten
Spieltermin: Donnerstag, 27.02.2026, 20:00 Uhr
Bewerb: ADMIRAL 2. Liga
Ort: NV Arena
Teilnahmeschluss: 08.02.2025 (23:59)
Die Gewinner:innen werden per Zufallsprinzip ermittelt und per E-Mail verständigt.
Mitmachen & Fußball-Atmosphäre hautnah genießen!
