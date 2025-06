Der FC Liefering darf offenbar weiter auf Marc Striednig bauen.

Wie der italienische Journalist Lorenzo Lepore auf "X" berichtet, dürfte sich der 19-Jährige für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers in Salzburg entschieden haben.

Das war alles andere als selbstverständlich, sollen sich doch zuletzt auch Parma Calcio und die TSG Hoffenheim um den defensiven Mittelfeldspieler bemüht haben.

Auch Sturm hatte wohl Interesse

Doch auch aus Österreich soll es Interesse gegeben haben. Meister Sturm Graz hatte den Kapitän Österreichs U19-Nationalteam offenbar ebenfalls auf dem Zettel, wie Lepore schreibt.

Striednig spielt seit Jugendjahren in Salzburg. In der vergangenen Saison absolvierte das Eigengewächs 13 Spiele in der ADMIRAL 2. Liga. Sein aktueller Vertrag in der Mozartstadt läuft mit Ende Juni aus.

