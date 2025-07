SK Rapid holt Stürmer zurück

Mittelstürmer Rene Kriwak trägt künftig wieder Grün-Weiß.

Wie der SK Rapid am Mittwoch vermeldet, wechselt der 26-Jährige ablösefrei zurück nach Hütteldorf. Kriwak ist für Rapid II in der ADMIRAL 2. Liga eingeplant und erhält einen Vertrag bis 2026.

Der 1,98 Meter große Angreifer stand bereits zwischen 2022 und 2023 bei Rapid unter Vertrag. In dieser Zeit machte er sechs Spiele für die erste Mannschaft. 2022/23 war er jedoch an den TSV Hartberg verliehen.

2023 verließ er Rapid Richtung zweite niederländische Liga. Beim FC Dordrecht blühte er in seiner ersten Saison mit zehn Toren auf, ehe ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht setzte.

Kriwak hofft auf viele Tore

Rapid-Geschäftsführer-Sport Markus Katzer freut sich über die Rückkehr des Stürmers: "Mit Rene Kriwak kommt ein altbekannter Mittelstürmer ins Team von Rapid II. Aufgrund seiner Größe ist er vor allem durch sein Kopfballspiel enorm torgefährlich. Ich freue mich sehr, dass Rene in der kommenden Saison wieder das grün-weiße Trikot überstreift und wünsche ihm dabei alles Gute."

Kriwak ergänzt: "Ich bin glücklich, wieder zurück in Wien zu sein und möchte alles geben, um der Mannschaft in der kommenden Zweitliga-Saison zu helfen. Vor allem mit vielen Toren will ich meinen Beitrag zu einer erfolgreichen Spielzeit leisten."

Diese ÖFB-Kicker stehen ohne Verein da