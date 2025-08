Der SK Rapid gibt Furkan Dursun leihweise bis Saisonende an den SKN St. Pölten ab.

Das teilen die Hütteldorfer unmittelbar vor Saisonstart am Freitag mit.

"Wir sind gemeinsam zum Entschluss gekommen, dass es für Furkan Dursun und seine Entwicklung die beste Lösung ist, dass er bei einem starken Zweitligisten viel Spielpraxis sammeln soll. Wir haben viel Vertrauen in die Qualitäten von 'Furki' und hoffen, dass er in einigen Monaten als noch besserer Stürmer und mit viel Selbstvertrauen zu uns zurückkehren wird", sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer.

Bisher 16 Kurzeinsätze bei den Profis

Dursun steht noch bis 2027 bei Rapid unter Vertrag.

Der 20-Jährige durchlief in der grün-weißen Akademie sämtliche Auswahlen. Der vielfache ÖFB-Nachwuchsnationalteam-Kicker schnupperte in den letzten beiden Saisonen bereits Luft in der Profimannschaft und kam auf 16 Kurzeinsätze in Liga, ÖFB-Cup und im Europapokal.

In der zweiten Mannschaft brachte es der Stürmer auf 52 Partien, in denen er in der Regionalliga Ost (Meistertitel 2024) und in der ADMIRAL 2. Liga insgesamt elf Treffer erzielte. Ein weiteres Tor gelang dem Wiener, der im Frühjahr in der U21-Nationalmannschaft debütierte (ebenfalls ein Treffer in bislang drei Einsätzen für Rot-Weiß-Rot), bei einem seiner drei Spiele im Rahmen der letztjährigen UEFA Youth League.