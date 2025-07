Der SK Austria Klagenfurt gibt den nächsten Neuzugang bekannt!

Die Kärntner holen Linksverteidiger Elias Jandrisevits. Der 21-Jährige kommt von Zweitliga-Absteiger ASK Voitsberg zum Bundesliga-Absteiger. Für die Steirer absolvierte Jandrisevits in der abgelaufenen Saison 25 Spiele.

"Mit Elias Jandrisevits haben wir einen jungen Burschen dazu bekommen, der schon einiges an Erfahrung mitbringt. Er ist technisch und taktisch sehr gut ausgebildet worden und wird unserer Mannschaft mit seiner verlässlichen und klaren Spielweise sehr gut tun. Darüber hinaus passt er auch charakterlich in die Gruppe", sagt Geschäftsführer Sport Mario Brkljaca.

Die Mischung passt in Klagenfurt

"Ich bin happy, dass es mit dem Wechsel zur Austria Klagenfurt geklappt hat und ich mich auch in der bevorstehenden Saison in der 2. Liga präsentieren kann. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und auch in der Mannschaft wurde ich mit offenen Armen aufgenommen. Es ist eine junge Truppe mit einigen erfahrenen Spielern, die Mischung passt. Ich freue mich auf alles, was kommt", wird Jandrisevits zitiert.

Der Linksverteidiger ist bereits der zehnte Neuzugang der Klagenfurter Austria in diesem Sommer.

