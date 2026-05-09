Schaiders Saisonfazit: "Unglaublich, einzigartig, Austria-like"

Während Austria Lustenau und der SKN St. Pölten am letzten Spieltag der ADMIRAL 2. Liga noch um den Meistertitel kämpfen, ist die Saison für Austria Salzburg bereits vorbei.

Der Aufsteiger knöpft dem Tabellenführer in der 29. Runde nach einer guten ersten Halbzeit einen Punkt ab und lässt den Sieg erst spät liegen (mehr dazu >>>).

Nachdem die Mozartstädter am letzten Spieltag bei Stripfing zu Gast wären und dieses Duell aus bekannten Gründen nicht stattfindet, darf bereits ein Fazit nach der ersten Saison in LigaZwa gezogen werden.

Laut Trainer Christian Schaider war diese "unglaublich, einzigartig, Austria-like". Er erklärt gegenüber LAOLA1: "Mit uns hat keiner zu Saisonbeginn gerechnet, wir haben eine schwere Phase gehabt am Anfang, aber haben sukzessive immer weitergearbeitet und jetzt stehen wir dort, wo wir sind. Auf Platz neun werden wir in die verdiente Pause gehen. Wir verabschieden uns mit 37 Punkten aus der Premierensaison und darüber sind wir sehr glücklich."

Sieben Runden ungeschlagen machen Lust auf mehr

Auch Kapitän Luca Meisl schließt sich dieser Aussage an. Auch wenn die Enttäuschung über die zweite Halbzeit gegen Lustenau und die "hergeschenkten drei Punkte" noch etwas vorhanden sei, könne man mit der Saison zufrieden sein.

Alles habe von Saisonstart bis jetzt eine gute Entwicklung genommen. Die letzten sieben Spiele war man ungeschlagen, deshalb "können wir fast sagen, es wäre uns noch recht, wenn die Saison noch ein bisschen weitergeht", dennoch freue er sich, in der Pause die Akkus aufladen zu können.

Entwicklung sieht Schaider nicht nur in der Mannschaft: "Wir sind bis zu jeder Länderspielpause stärker geworden und insbesondere im Frühjahr. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gehabt, wo wir vieles jetzt im Frühjahr gut umgesetzt haben. Das spricht für die Mannschaft, für die Qualität, für den Charakter des Teams, aber auch für den gesamten Verein und das Trainerteam", erklärt er.