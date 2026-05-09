Schaiders Saisonfazit: "Unglaublich, einzigartig, Austria-like"

Letztes Spiel für einige Gesichter der Austria
Für viele Spieler hieß es im letzten Heimspiel auch Abschied nehmen. So wurden unter anderem Marinko Sorda und Manuel Kalman verabschiedet.
Wie es für Meisl weitergeht, ist aktuell noch offen: "Offiziell habe ich noch einen Vertrag bis Ende Mai und ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es weitergeht. Wir befinden uns in Gesprächen, aber ich kann aktuell nichts verkünden", erklärt der Salzburger Dauerbrenner.
100% Startelfquote und 99% Spielminuten untermauern seine Wichtigkeit für den Verein. Insgesamt stand er in dieser Saison 2499 Minuten für die Violetten am Feld.
Gerade nach seinem 2024 erlittenen Kreuzbandriss "hat es echt gut getan, wieder so viel am Platz zu stehen, einfach vor so einer Kulisse, egal ob heim oder auswärts und auch mit der Mannschaft gemeinsam, es war echt geil die Saison", betont Meisl.
"Frisches Blut" wird für nächste Saison benötigt
Zwei Wochen dürfen sich die Spieler nun ausruhen, dann gebe es ein Heimprogramm, ehe es am 16. Juni wieder mit der Vorbereitung losgeht. Bis dahin dürfte für Sportdirektor Roland Kirchler aber noch einiges in Bezug auf den Kader zu tun sein.
Der Cheftrainer hat jedoch Vertrauen, dass Austria Salzburg auch nächste Saison wieder über ein gutes Team verfügt: "Ich denke einmal, wir haben einen guten Sportdirektor, der wieder eine schlagkräftige Truppe zusammenstellt für die nächste Saison", sagt Schaider.
Sein Wunsch wäre es: "Dass der Stamm erhalten bleibt, das schaut sehr gut aus, zwei, drei Spieler sind noch ein Fragezeichen und dann brauchen wir auch frisches Blut, junge Spieler mit Tempo, die dann auch unser System und unsere Art von Fußball spielen dann umsetzen können in der neuen Saison."
Wunsch nach größerer Plattform
Die Fans waren zahlreich zur Unterstützung vor Ort, egal ob zuhause oder auswärts. Zuletzt gab es immer wieder viele Diskussionen über das Stadion und eine Möglichkeit, mehr Zuschauern das Live-Erlebnis zu ermöglichen. Das Max Aicher Stadion in Maxglan hat Kapazitäten für 1566 Personen und war 14 Mal in Folge ausverkauft.
Meisl sagt zur Atmosphäre: "Unglaublich, ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn man da rausgehen darf", sieht aber auch einen Wermutstropfen: " Es ist ein bisschen schade, dass es immer in so einem kleinen Rahmen gehalten wird, es wäre einfach irgendwann einmal schön, wenn die Austria die Plattform bekommt, die sich die Fans auch verdient haben und der Verein die ganze Wucht entfalten kann, die er hätte."
Das als Zuseher mitzuerleben in einigen Jahren wäre cool, eventuell auch mit den Maxglanern in der höchsten Liga "oder vielleicht selber noch einmal mit der Austria Bundesliga zu spielen, ich glaube, träumen darf man", resümiert er abschließend.