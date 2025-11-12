Stripfing legt Zulassung zurück und scheidet aus 2. Liga aus

Aus und vorbei: Der SV Stripfing hat gegenüber der Bundesliga schriftlich seine Zulassung für die ADMIRAL 2. Liga zurückgelegt und kommt damit dem scheinbar Unabwendbaren zuvor.

Damit scheidet der Verein mit sofortiger Wirkung aus der Meisterschaft der 2. Liga aus.

Sämtliche von SV Stripfing bisher in der Saison 2025/26 absolvierte Spiele werden annulliert und aus der Wertung genommen. Das betrifft auch persönliche Spieler-Statistiken (wie bspw. Tore und Einsatzminuten), die ebenfalls aus der Wertung genommen werden.

Gelbe, Gelb-Rote und Rote Karten bleiben hingegen entsprechend § 19 Abs. 1 der ÖFB-Rechtspflegeordnung bestehen und werden weiter gewertet.