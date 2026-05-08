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2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Austria Lustenau

Die Vorarlberger können in Salzburg bereits den Meistertitel fixieren. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Die ADMIRAL 2. Liga geht in die heiße Phase! In Runde 29 treffen Austria Salzburg und Austria Lustenau aufeinander (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Tabellenführer Lustenau könnte am vorletzten Spieltag den Titel fixieren. Die Vorarlberger haben 50 Punkte auf dem Konto, gefolgt vom FAC (48), St. Pölten (47) und Admira (45).

Für den Aufsteiger Austria Salzburg ist die Saison bereits entschieden. Mit 36 Punkten und Rang neun sind die Violetten schon länger fix gerettet. Zuletzt siegten die Veilchen 2:0 bei Sturm II - nun wartet der Tabellenführer.

LIVE-Stream:

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