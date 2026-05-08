FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH Sturm Graz II Sturm Graz II STU
Heute 18:00 Uhr
1 2.20
X 3.40
2 2.95
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Sturm Graz II

Gelingt den jungen Grazern im Saison-Finish noch ein Sieg? LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 29. Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem FC Hertha Wels und Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Oberösterreicher rangieren mit 30 Punkten auf Rang elf. Zuletzt verlor die Hertha auswärts 0:1 bei der Vienna.

Sturm II hängt mit 21 Punkten weiterhin am vorletzten Tabellenplatz fest. In der vergangenen Runde verloren die Jung-Grazer 0:2 gegen Austria Salzburg.

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Admira Wacker

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - Admira Wacker

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Austria Lustenau

2. Liga
Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig

Red Bull Salzburg bindet Youngster langfristig

Bundesliga
Das waren die 11 packendsten LigaZwa-Titelrennen

Das waren die 11 packendsten LigaZwa-Titelrennen

2. Liga
1
SKN räumt bei Liga-Zwa-Auszeichnungen ab - Lustenau geht leer aus

SKN räumt bei Liga-Zwa-Auszeichnungen ab - Lustenau geht leer aus

2. Liga
2
Vertragsklausel: ÖFB-Verteidiger in mehreren Top-Ligen gehandelt

Vertragsklausel: ÖFB-Verteidiger in mehreren Top-Ligen gehandelt

Deutsche Bundesliga
Tennis heute: Anastasia Potapova - Karolina Muchova

Tennis heute: Anastasia Potapova - Karolina Muchova

Tennis - WTA

Kommentare

2. Liga Sturm Graz Amateure FC Hertha Wels Fussball