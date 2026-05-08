Am 29. Spieltag kommt es zum Duell zwischen dem FC Hertha Wels und Sturm Graz II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Oberösterreicher rangieren mit 30 Punkten auf Rang elf. Zuletzt verlor die Hertha auswärts 0:1 bei der Vienna.

Sturm II hängt mit 21 Punkten weiterhin am vorletzten Tabellenplatz fest. In der vergangenen Runde verloren die Jung-Grazer 0:2 gegen Austria Salzburg.

LIVE-Stream: