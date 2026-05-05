Rapid stattet Defensiv-Hoffnung mit erstem Vertrag aus

Transfernews beim SK Rapid!

Wie der Verein am Dienstag mitteilt, erhält Paul Ertl seinen ersten Vertrag. Der neue Kontrakt ist bis Sommer 2028 datiert.

Der 19-jährige Innenverteidiger steht seit 2019 für die Grün-Weißen am Feld und durchlief die Nachwuchsteams von der U15 weg.

"Qualität unter Beweis gestellt"

In der aktuellen Saison lief er für die U18 zehn Mal in der ÖFB-Jugendliga auf. Vor rund zwei Montagen gab er bei Rapid II sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga.

"Mit Paul bleibt uns ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent zumindest für zwei weitere Saisonen erhalten. Er hat mit seinem Rapid-II-Debüt bereits seine Qualität unter Beweis gestellt und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg in Grün und Weiß alles Gute", sagt der Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Der Spieler selbst ergänzt: "Es freut mich sehr, meinen ersten Vertrag beim SK Rapid unterschrieben zu haben. Als Nächstes möchte ich immer mehr Spielminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und mich folglich als Stammspieler bei Rapid II etablieren."