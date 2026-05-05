NEWS

Rapid stattet Defensiv-Hoffnung mit erstem Vertrag aus

Der 19-Jährige gab Anfang März sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga, nun soll er noch mindestens zwei Saisonen in Hütteldorf bleiben.

Rapid stattet Defensiv-Hoffnung mit erstem Vertrag aus Foto: © Sk Rapid
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Transfernews beim SK Rapid!

Wie der Verein am Dienstag mitteilt, erhält Paul Ertl seinen ersten Vertrag. Der neue Kontrakt ist bis Sommer 2028 datiert.

Der 19-jährige Innenverteidiger steht seit 2019 für die Grün-Weißen am Feld und durchlief die Nachwuchsteams von der U15 weg.

"Qualität unter Beweis gestellt"

In der aktuellen Saison lief er für die U18 zehn Mal in der ÖFB-Jugendliga auf. Vor rund zwei Montagen gab er bei Rapid II sein Debüt in der ADMIRAL 2. Liga.

"Mit Paul bleibt uns ein vielversprechendes Innenverteidiger-Talent zumindest für zwei weitere Saisonen erhalten. Er hat mit seinem Rapid-II-Debüt bereits seine Qualität unter Beweis gestellt und ich wünsche ihm auf seinem weiteren Weg in Grün und Weiß alles Gute", sagt der Sportgeschäftsführer Markus Katzer.

Der Spieler selbst ergänzt: "Es freut mich sehr, meinen ersten Vertrag beim SK Rapid unterschrieben zu haben. Als Nächstes möchte ich immer mehr Spielminuten in der ADMIRAL 2. Liga sammeln und mich folglich als Stammspieler bei Rapid II etablieren."

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Katzer äußert sich zu geplatztem Arnautovic-Transfer

Katzer äußert sich zu geplatztem Arnautovic-Transfer

Bundesliga
20
Rapid beginnt gut - und spielt dann "Kinderfußball"

Rapid beginnt gut - und spielt dann "Kinderfußball"

Bundesliga
29
Seidl sieht Rot! "Du lässt ungern in der Ecke mit dir rumtanzen"

Seidl sieht Rot! "Du lässt ungern in der Ecke mit dir rumtanzen"

Bundesliga
59
Bundesliga LIVE: Ist das die Vorentscheidung für den LASK?

Bundesliga LIVE: Ist das die Vorentscheidung für den LASK?

Bundesliga
212
So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

So starten LASK und Rapid ins Spitzenspiel der 30. Runde

Bundesliga
5
Matchball, Austria Lustenau!

Matchball, Austria Lustenau!

LAOLA1
6
Janko und Herzog legen sich auf Meisterfavoriten fest

Janko und Herzog legen sich auf Meisterfavoriten fest

Bundesliga
12

Kommentare

2. Liga Fußball SK Rapid Wien Transfer SK Rapid II Vertrag Markus Katzer