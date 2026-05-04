Der Titelkampf in der ADMIRAL 2. Liga geht in die entscheidende Phase!

Tabellenführer Austria Lustenau kann nach dem Derby-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Bregenz am kommenden Freitag bei Austria Salzburg alles klarmachen und die Bundesliga-Rückkehr fixieren. Die Verfolger FAC, SKN St. Pölten und die Admira müssen auf einen Umfaller der Vorarlberger hoffen.

In der 140. Episode der Zwarakonferenz sprechen July, Hannes und Patrick über den fulminanten Saisonabschluss in LigaZwa und geben einen Ausblick auf die restlichen Partien der Meisteranwärter.

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