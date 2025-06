Offiziell! Admira verpflichtet routinierten Führungsspieler

Neuzugang für Zweitligist Admira Wacker!

Wie die Maria Enzersdorfer am Montag in einer Aussendung bekanntgeben, wechselt Turgay Gemicibasi per sofort in die Südstadt und soll ab der kommenden Spielzeit in der ADMIRAL 2. Liga für Stabilität im Mittelfeld sorgen.

Der 29-jährige Türke kickte zuvor bei Ligarivale SKN St. Pölten und brachte es dort seit Februar auf zwölf Spiele (2 Assists).

Vor einem Intermezzo in seiner Heimat bei Göztepe und Adanaspor kickte Gemicibasi zudem für Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga. Somit verfügt der 29-Jährige ebenfalls über Erfahrung im Oberhaus.

Gemicibasi soll zusätzlichen Impuls geben

"Internationale Erfahrung, Siegeswille, Emotionalität, positionelles Spielverständnis, Gier auf Erfolg, hohe Professionalität – alles Attribute, die Turgi zweifelsohne mitbringt. Er soll mit seiner Persönlichkeit und Begeisterungsfähigkeit unserem Team einen zusätzlichen Impuls geben. Wir freuen uns sehr, dass es für Turgi rasch klar war, sich für die Admira zu entscheiden", begründet Sportdirektor Ralf Muhr den Transfer von Gemicibasi zur Admira.

Der Mittelfeldakteur sagt dazu selbst: "Ich habe sofort gespürt, dass die Admira ein besonderer Klub mit klaren Zielen ist. Ich bin bereit, alles reinzuhauen – auf und neben dem Platz – und will mithelfen, dass wir als Team erfolgreich sind. Ich freue mich riesig auf diese neue Herausforderung."

