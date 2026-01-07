ÖFB-Talent wechselt von Red Bull zu Austria Salzburg

Der SV Austria Salzburg hat Tobias Rohrmoser verpflichtet. Der Außenverteidiger wechselt vom FC Liefering, dem Kooperationspartner des FC Red Bull Salzburg, zu den Violetten.

"Es gibt – abseits des Sportlichen – gute Gründe, warum wir in diesem Fall einem Salzburger Kicker eine Chance geben, sich bei uns zu beweisen und weiterzuentwickeln. Wir gehen diesen Schritt wohlüberlegt", schreiben die Austrianer in den sozialen Medien.

Rohrmoser durchlief die Red Bull Akademie und kam in der laufenden Saison zu seinen ersten Einsätzen beim FC Liefering. Nach vier Spielen zu Saisonbeginn fiel der fünffache ÖFB-U18-Nationalspieler jedoch aus dem Kader. Damit verpasste er das Derby gegen Austria Salzburg im September.

Der Tabellenachte der ADMIRAL 2. Liga startet am Mittwoch in die Vorbereitungen auf das Frühjahr. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause ist die Auswärtspartie gegen Rapid II am 20. Februar.