Austria Klagenfurt wendet Insolvenz vorerst ab

Der SK Austria Klagenfurt gewinnt in der aktuell angespannten Lage etwas Zeit.

Wie die "Kronen Zeitung" und die "Kleine Zeitung" berichten, hat der Zweitligist ein Konkursverfahren vorerst abgewendet. Demnach hat die Richterin am Landesgericht Klagenfurt dem finanziell gebeutelten Klub eine Verlängerung der Zahlungsfrist gewährt.

Laut der "Krone" beträgt die Frist, in der die Schulden beglichen werden können, zwei Wochen. Die "Kleine Zeitung" schreibt von einer dreiwöchigen Frist.

Laut Medienberichten hat die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) wegen offener Forderungen im sechsstelligen Bereich am Landesgericht Klagenfurt einen Konkursantrag gegen den Klub eingebracht. Auch Spieler der Klagenfurter Austria dürften noch auf Gelder warten. Drei Kicker haben kürzlich ihre Verträge aufgelöst.