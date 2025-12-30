FAC und Offensivkraft gehen getrennte Wege

Der FAC Wien und Anthony Schmid haben sich auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der 26-jährige Offensivspieler hatte zuvor um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Wie der FAC vermeldet, kehrt Schmid nach Frankreich zurück.

Schmid trug seit 2024 das blau-weiße Trikot, und davor bereits von 2020 bis 2022. In 92 Pflichtspielen erzielte er 21 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Besonders in der Vizemeistersaison 2021/22 war er mit elf Toren und vier Assists ein entscheidender Faktor.

Auch in der vergangenen Spielzeit trugen seine Leistungen maßgeblich zum Klassenerhalt bei.

FAC-Geschäftsführer Lukas Fischer bedankt sich für Schmids Einsatz: "Anthony hat in den vergangenen Jahren immer vollen Einsatz gezeigt und den FAC mit Leidenschaft vertreten. Wir danken ihm für seine Leistungen, seine wichtigen Scorerpunkte und wünschen ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute!"